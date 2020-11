Mike Pompeo: “Habrá una transición fluida al segundo período del presidente Trump”

La administración de Donald Trump parece determinada a desconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales y en reforzar la teoría de que existió fraude.

En conferencia del prensa, consultado sobre la materia, el secretario de Estado, Mike Pompeo, habló de una transición a un segundo mandato del republicano.

“Habrá una transición fluida al segundo período del presidente Trump”, dijo.

“Estamos listos. El mundo está mirando lo que sucede. Estamos contando todos los votos. Hay un proceso y la Constitución lo detalla de manera bastante clara. El mundo debería tener la confianza de que se realizará la transición necesaria para asegurar que el departamento de estado continúe siendo funcional y exitoso como lo es hoy a partir del 20 de enero un minuto después del mediodía”, agregó.

.@SecPompeo: “There will be a smooth transition to a second Trump administration.”

Full video here: https://t.co/6Rou91HQxv pic.twitter.com/MU9Gp2QWnq

— CSPAN (@cspan) November 10, 2020