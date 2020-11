Trump cambió a su Secretario de Defensa en medio de críticas por no asumir su derrota en las elecciones presidenciales de Estados Unidos

En medio de las críticas por no asumir su derrota en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump ha seguido su vida como nada, anunciando este lunes que despidió a su Secretario de Defensa.

A través de su cuenta en la red social Twitter, por la cual se ha comunicado durante todos estos días, el mandatario estadounidense señaló que tras la aprobación del Senado, Christopher Miller, asumirá como Secretario de Defensa interino.

Miller era hasta ahora el director nacional de Contraterrorismo, y tendrá que asumir de inmediato el cargo.

En tanto, en otro mensaje explicó que Mark Esper, quien hasta ahora se desempeñaba en el cargo, fue despedido, agradeciéndole por sus servicios.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020