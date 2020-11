Trump insistió en que Biden no debería reclamar la presidencia de EE.UU.: “Yo podría hacer lo mismo”

Continúa la disputa por el conteo de votos en Estados Unidos en el marco de las elecciones presidenciales, y con ello, las graves acusaciones injustificadas de Donald Trump sosteniendo que hay “fraude” en el proceso democrático.

Esta vez, el mandatario estadounidense que va por la reelección sostuvo a través de su cuenta de Twitter que “Joe Biden no debería reclamar injustamente el cargo de presidente. Yo también podría hacer esa afirmación“.

Desde hace varios días Trump ha estado sosteniendo que impondrá acciones legales para detener o reformular el conteo de votos en los estados que quedan. Además, ha dicho que llevará hasta la Corte Suprema de ser necesario, sin embargo, hasta la fecha aún no ha presentado pruebas que argumenten sus dichos.

No obstante, esto no ha sido impedimento para que el Presidente de Estados Unidos haya insistido que “tuve una ventaja tan grande en todos estos estados hasta altas horas de la noche de las elecciones, solo para ver cómo desaparecían milagrosamente a medida que pasaban los días“. Además, remarcó que seguirá adelante con los procesos judiciales.

Por su parte, y de manera más calmada y expectante, Joe Biden llamó a sus electores a esperar hasta el último resultado de la elección y denunciar en caso de que alguien sepa de alguna irregularidad en el proceso.

Medios y agencias internacionales sostienen que Biden dará un discurso este viernes cerca de las 22:00 horas de Chile.

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020