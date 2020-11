Donald Trump insistió en el fraude electoral: “Este es un caso en que están tratando de robar una elección”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar de un “fraude electoral” mientras se siguen contando los votos de las elecciones presidenciales, en las que su rival, el demócrata Joe Biden, continúa ostentando la ventaja.

“Creemos que vamos a ganar la elección fácilmente. Creemos que va a haber mucho litigio porque tenemos muchas evidencias, muchas pruebas y va a terminar en la corte más alta del territorio (Corte Suprema). Nosotros no podemos tener una elección robada”, sostuvo el mandatario.

También aludió que en los estados de Georgia, Pennsylvania, Michigan y Arizona hubo “actos de corrupción electoral” para favorecer a Biden, sobre todo considerando el voto por correo.

“Este proceso fue muy injusto y por eso va a haber muchos litigios, yo lo predije. Esto ha destruido nuestro sistema, es un sistema corrupto y hace a la gente se vuelva corrupta, aún cuando no lo son por naturaleza”, remarcó Trump, sin ofrecer evidencia alguna.

Pese a que no hay autoridades que respalden la tesis del presidente, éste insistió en que “la gente sabe y ve lo que está pasando, está delante de sus ojos y hay muchas instancias que van a ser motivo de arrepentimiento. Este es un caso en que están tratando de robar una elección. No podemos dejar que eso pase”.

Según Trump, colocando a Pennsylvania como ejemplo, “hay papeletas que todavía se reciben tres días después de la elección. Están contando votos sin marcas de correo y sin identificación. Ha habido irregularidades a lo largo y a lo ancho del país”.

Por supuesto, también emplazó a Biden y llamó a que “clarifique que solamente quiere votos legales y que utilice la palabra votos legales. Yo quiero todos los votos legales contados, no quiero zonas de conteo clandestina, no quiero nada que se cuente después del día de la elección”.

“Los americanos quieren un proceso honesto y queremos gente honesta trabajando en los lugares de conteo. Así Estados Unidos va a ganar y nosotros creemos que vamos a ganar la elección“, cerró Trump.

Cabe destacar que, según el reporte de medios internacionales y periodistas locales, algunas cadenas de televisión como ABC, CBS y NBC se descolgaron de la transmisión de la conferencia del mandatario republicano, en medio de su intervención.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.

"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States…" pic.twitter.com/IwVshBmosK

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020