Autoridad de Michigan aseguró que reclamos de Donald Trump “no tienen relación con los hechos”

La secretaria de estado de Michigan, Jocelyn Benson, rechazó las acusaciones de la campaña de Donald Trump, que exigió la detención del conteo de votos y alegó que se les impidió el acceso al proceso.

Según Benson, los reclamos del presidente de Estados Unidos “no tienen relación con los hechos”.

“En nuestra experiencia, aquí en el estado tenemos observadores electorales bipartidistas, varias otras personas, muchas personas con los ojos puestos en el proceso”, agregó.

Benson aseguró que tenía claro que, mientras realizaban el conteo de votos, “habría muchos esfuerzos para socavar las percepciones de la gente sobre la integridad de nuestro proceso”.

“Pero siempre hemos tenido mucha fe en la verdad que subyace en nuestro trabajo”, agregó.

NEW: MI Sec. of State to @GStephanopoulos on the Trump campaign’s claim it had not been provided “access to numerous counting locations”: “It doesn’t really line up with the facts.” https://t.co/mUbKnvoYQT pic.twitter.com/ri1U5qJg9j

— ABC News Politics (@ABCPolitics) November 5, 2020