Biden aseguró que están “en camino de lograr la victoria” en unas tensas elecciones

Una noche de incertidumbre afecta a las elecciones de Estados Unidos, cuando las definiciones en nueve estados están pendientes. En ese escenario el candidato demócrata Joe Biden aseguró que se ve “en camino de lograr la victoria”. La tendencia marca una ventaja del republicano Donald Trump en cinco de esas regiones.

El exvicepresidente dio un discurso de apenas un minuto, donde llamó a sus seguidores a esperar con calma. “Los resultados de la elección presidencial no se conocerán hasta el miércoles por la mañana o más tarde, hemos de tener paciencia, ni Trump ni yo podemos cantar victoria”, comentó Biden.

El presidenciable demócrata recalcó que “soy optimista sobre el resultado. Las elecciones no se habrán acabado hasta que se cuente el último voto“. Joe Biden agregó que “nos sentimos bien por lo conseguido hasta ahora. Creo que hemos ganado Arizona y Minnesota y confío en que también Wisconsin, Michigan y Georgia”.

El candidato opositor dio las gracias a sus votantes y destacó el trabajo de su equipo de campaña. Biden recalcó en su declaración que “creo que estamos en el buen camino de ganar estas elecciones“. Hasta el momento el demócrata alcanza 224 votos electorales, en contra de los 213 que suma Trump, cuando se necesitan 270 para ganar.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020