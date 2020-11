Antiguo edificio de más de 7.600 toneladas “caminó” para evitar ser demolido en China

Con patas robóticas un grupo de ingenieros hizo “caminar” la estructura de un antiguo edificio en Shanghai, China, para evitar que fuera demolido.

Según consignan medios locales, se trata de la Escuela Primaria Lagena, construida en el año 1935, de cinco pisos, y con un peso de 7.600 toneladas.

El edificio iba a ser demolido para transformarse en un centro comercial, pero esto generó una serie de críticas. Finalmente, se decidió que el lugar de valor histórico se conservaría, pero en otro lugar.

Un total de 198 patas robóticas usaron para mover la escuela a 61,7 metros de su ubicación original. El proceso se demoró solo 18 días.

“Debido a los requisitos del área y del sitio de construcción, adoptamos la reubicación de estilo a pie. Esta es la primera vez que Shanghái adopta este método. Podemos permitir que el edificio alcance la posición mientras gira en una ida”, explicó Hua Li, vicepresidente de Shanghai Construction.

Tras su reubicación, el edificio se someterá a una profunda remodelación y se integrará en el nuevo desarrollo inmobiliario que se lleva a cabo en esa parte de la capital económica de China.

“Realizaremos un trabajo de renovación integral en la Escuela Primaria después de la reubicación. Planeamos transformarla en un edificio que integre la educación cultural, la preservación del patrimonio, que involucre la cultura y la innovación. Esperamos inyectar nueva vitalidad al edificio”, dijo Hua Li.

