Neozelandeses votaron a favor de legalizar la eutanasia y rechazan la del cannabis

Los ciudadanía de Nueva Zelandia aprobó la legalización de la eutanasia para personas con enfermedades terminales. El referéndum se efectuó junto a las elecciones generales del 17 de octubre y ahora se conocen los resultados. El segundo tema, la aprobación del cannabis, fue rechazado por el 53,1% de los sufragios.

El plebiscito es vinculante y la ley para la muerte asistida debe entrar en vigencia 12 meses después, el 6 de noviembre de 2021. El voto “sí” a favor de la eutanasia obtuvo un 65,2% y el “no” un 33,8%. El nuevo proceso para enfermos terminales tendrá que ser administrado por el ministerio de salud.

Antes de su publicación oficial, los resultados deben ser aprobados por el nuevo parlamento que controlará el Partido Laborista. Los activistas destacaron que ahora las personas con dolor extremo podrán elegir cómo y cuándo poner fin a su vida. Nueva Zelanda el el séptimo país del mundo en legalizar la muerte asistida.

“Debido a la aprobación de esta ley, nuestras vidas y nuestras muertes serán inconmensurablemente mejor”, dijo la activista Mary Panko. En el segundo tema, sólo el 46,1% de los neozelandeses apoyó la legalización del cannabis. Los resultados del referéndum aún no incluyen casi medio millón de votos especiales.

The New Zealand Herald informa que los resultados finales no se confirmarán hasta el viernes 6 de noviembre. Los partidarios del cannabis mantienen la esperanza de que esos sufragios pudieran inclinar el resultado. Para ello tendrían que estar abrumadoramente a su favor, una opción con baja probabilidad.