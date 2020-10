Filadelfia sumó su segunda noche de protestas por la muerte de un hombre negro a manos de la policía

Por segundo día consecutivo, las calles de Filadelfia, en Estados Unidos, fueron escenario de protestas y desmanes por la muerte del afroamericano Walter Wallace, de 27 años, a manos de la policía de la ciudad.

El joven, que según la familia sufría problemas mental y atravesaba por una crisis, fue asesinado a tiros durante el lunes. La versión de la policía es que abrieron fuego cuando la víctima les mostró un cuchillo. El incidente quedó registrado en un video grabado con un celular y fue difundido por redes sociales.

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag

— Ben Crump (@AttorneyCrump) October 27, 2020