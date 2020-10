Primer ministro checo pidió la renuncia al ministro de salud por infringir restricciones del Covid-19

La mayor autoridad sanitaria exigió restricciones y las incumplió. El primer ministro de República Checa, Andrej Babiš, solicitó la renuncia del ministro de salud Roman Prymula. El epidemiólogo asumió el cargo hace unas semanas, pero lo sorprendieron rompiendo las medidas que él había pedido.

Radio Praga informa que Prymula presionó para que se aplicaran reglas como el cierre de colegios y restaurantes. Eso no le impidió reunirse con el diputado Jaroslav Faltýnek, jefe del grupo parlamentario oficialista. El miércoles por la noche fue descubierto con el miembro del partido Acción de Ciudadanos Insatisfechos 2011.

El periódico Blesk publicó las fotografías que mostraban a Prymula afuera de un restaurante y sin mascarilla. En la República Checa los locales deben cerrar para clientes y no pueden ofrecer ventas después de las 20:00 horas. Faltýnek asumió la responsabilidad de organizar la reunión y se disculpó por lo ocurrido.

El parlamentario oficialista aseguró este viernes que conocía al dueño del restaurante y no ponía en riesgo a nadie. Babiš también le pidió a Faltýnek que renuncie como primer vicepresidente del partido por el incidente. Los líderes de la oposición pidieron que Prymula renuncie, acusándolo de arrogancia e hipocresía.

El ministro del interior, Jan Hamáček, dijo que el ministro de salud perdió la credibilidad al no cumplir con las restricciones. “Las reglas son válidas para todos sin excepción (…) el estado y el gobierno de coalición no pueden estar representados por personas que no respeten las medidas implementadas”, dijo a la Agencia ČTK.