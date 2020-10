Londres se prepara para dos semanas de bloqueo por el coronavirus Covid-19

La ciudad de Londres ingresará este sábado a una nueva etapa de bloqueos por la segunda ola de la pandemia. Su alcalde Sadiq Khan dijo que a los londinenses se les piden “sacrificios monumentales” en el próximo cierre. La autoridad aprovechó de pedir que se ignore “a los políticos del gobierno” que desobedecen las reglas.

La ciudad de Inglaterra estará en el Nivel 2 y habrá prohibición de que las personas de diferentes hogares se reúnan. La medida abarca los espacios interiores y privados, además de bares y restaurantes. Las nuevas restricciones ante el rebrote del coronavirus Covid-19 afectan a Londres, Essex y áreas de Yorkshire.

El anuncio del bloqueo llegó junto a una polémica del ámbito político. Esa jornada se reveló que la diputada escocesa Margaret Ferrier no enfrentará acciones de la policía tras viajar entre Londres y Glasgow. El comportamiento de la congresista se vio agravado porque se desplazó después de dar positivo en un test del Covid-19.

Khan aprovechó de criticar a los partidos tradicionales. El alcalde dijo que “mi consejo para los londinenses es que ignoren lo que hacen los ministros del gobierno, sus asesores o los miembros del parlamento”. El titular de Londres pidió a sus habitantes hacer “lo que sea correcto para nuestra ciudad y para sus seres queridos”.

The Guardian informa que Sadiq Khan reconoció que las medidas ralentizarán “la propagación del virus”. Para el mandamás londinense eso ayudará a que “usted no contraerá el virus, su ser querido no contraerá el virus y luego no necesitará el NHS (el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido)”.