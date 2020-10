La Casa Blanca informó mejoría de Donald Trump y aseguraron que está “listo para volver”

El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, informó durante este lunes que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en mejor estado de salud y ya estaría listo para retomar sus funciones.

En una entrevista concedida para el medio Fox News, Meadows aseguró que el mandatario está “listo para volver a su agenda de trabajo normal”, y que se “reunirá con sus médicos y enfermeras hoy para realizar evaluaciones adicionales de su progreso“, recogió El País.

Mientras que la primera dama, Melania Trump, agradeció los mensajes de apoyo afirmando que se siente mejor, y sostuvo que seguirá descansando en su hogar.

Recordemos que el Presidente norteamericano junto a su esposa dieron positivo por Covid-19 el pasado viernes, siendo trasladado posteriormente a un centro médico por complicaciones.

My family is grateful for all of the prayers & support! I am feeling good & will continue to rest at home. Thank you to medical staff & caretakers everywhere, & my continued prayers for those who are ill or have a family member impacted by the virus.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 5, 2020