Descubridores del virus de la hepatitis C ganaron el Premio Nobel de Medicina

Los virólogos estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice y el británico Michael Houghton recibieron el Premio Nobel de Medicina 2020 por el descubrimiento del virus de la hepatitis C.

El Instituto Karolinska de Estocolmo destacó que el hallazgo permitió que “ahora existan análisis de sangre altamente sensibles para el virus que prácticamente han eliminado la hepatitis por transfusión en muchas partes del mundo y han mejorado así considerablemente la salud global“.

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS

