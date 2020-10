Un muerto y ocho heridos: Video muestra momento en que un estante cae en supermercado de Brasil

Una trágica situación se vivió en un supermercado de Brasil durante este fin de semana. Se trata de una tienda de la cadena Mix Mateus Atacarejo, ubicada en Sao Luis (Maranhao) en donde un estante cayó hiriendo de gravedad a nueve personas, de las cuales una falleció por el impacto.

Así lo reportan medios internacionales, además del registro del momento exacto captado por las cámaras de seguridad del local, en donde se divisa la caída de la instalación, lo que provocó la caída de los estantes aledaños, y la reacción de los compradores y el personal ante el sorpresivo hecho.

O vídeo de uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente no Mix Mateus Atacarejo, no bairro Vinhais, em São Luís, no Maranhão.

Uma morte foi confirmada e quatro pessoas ficaram feridas. pic.twitter.com/g6FiAuaec5

— Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) October 3, 2020