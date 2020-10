Alexei Navalny acusó a Vladimir Putin de estar “detrás” de su envenenamiento

El opositor Alexei Navalny acusó al presidente ruso Vladimir Putin de estar “detrás” de su envenenamiento. El abogado otorgó primera entrevista luego de salir del hospital alemán donde recibió Tratamiento.

Navalny manifestó a Der Spiegel que “afirmo que Putin está detrás de este acto, no veo otra explicación”. El activista manifestó que “mi deber ahora es seguir como soy, alguien que no tiene miedo. ¡Y no tengo miedo!”.

Alexei Navalny (44 años) dijo que su intención es volver a Rusia cuando esté recuperado, según el semanario alemán. La publicación coincide con la cumbre de jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea en Bruselas.

Desde entonces varios países reclaman que Rusia efectúe una investigación del caso, mientras el Kremlin rechaza todas las acusaciones. “No sientes dolor, pero sabes que te estás muriendo”, asegura Navalny sobre lo ocurrido.

El profesional se enfermó a bordo de un avión en Siberia el 20 de agosto. Luego tres laboratorios europeos afirmaron que fue víctima de un envenenamiento con una sustancia neurotóxica de tipo Novichok.

El líder opositor salió hace una semana del hospital de Berlín donde se encontraba internado. Actualmente permanece en Alemania para enfrentar su convalecencia que, según su vocero, llevará “mucho tiempo”.