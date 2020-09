Debate presidencial en EE.UU: Trump y Biden continúan enfrentándose a través de las redes sociales

Luego de una intensa y polémica jornada de debate por la presidencia de Estados Unidos, entre el actual Mandatario Donald Trump, y la apuesta del Partido Demócrata (PD), Joe Biden, ha continuado el intercambio de dichos. Pero esta vez, por medio de sus cuentas de Twitter.

Y es que uno de los momentos que marcó la jornada durante la noche de este martes fue cuando los candidatos se refirieron al racismo y los suburbios del país norteamericano, instancia en la que Biden trató de “payaso” al oficialista.

Este miércoles, dicha discusión continuó luego que durante la mañana Trump escribió en su cuenta de Twitter: “Biden SE NEGÓ a usar el término LEY Y ORDEN! Ahí van los suburbios“; a lo que horas después el candidato aludido le respondió: “Ya basta de los silbidos racistas para perros, Donald. No reconocerías un suburbio a menos que tomes un camino equivocado”.

Enough with the racist dog whistles, Donald. You wouldn’t know a suburb unless you took a wrong turn. https://t.co/jodPtc0YDE

Posteriormente, el representante del PD compartió un tuit con un video resumen burlándose de Trump con los momentos que marcaron el debate, con el mensaje: “Donald Trump le mostró al país anoche lo inadecuado que es para ser Presidente. Si no pudo soportar verlo, lo condensamos en un minuto para usted”.

Donald Trump showed the country last night just how unfit he is to be president. If you weren't able to bear watching it, we condensed it down to one minute for you: pic.twitter.com/uopjSrldzn

— Joe Biden (@JoeBiden) September 30, 2020