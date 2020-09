Donald Trump se defendió ante acusación de no pago de impuestos federales

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la investigación que realizó el medio The New York Times, el cual aseguró que el mandatario no pagó impuestos federales sobre ingresos en 10 de los últimos 15 años, teniendo que desembolsar solo 750 dólares en 2016.

A través de su cuenta de Twitter, Trump le bajó el perfil a la publicación del periódico estadounidense señalando que la información es falsa y obtenida de forma ilegal, además de asegurar que pagó muchos millones en impuestos.

“Los medios de noticias falsos, al igual que la época de las elecciones de 2016, están sacando a relucir mis impuestos y todo tipo de tonterías con información obtenida ilegalmente y solo con malas intenciones. Pagué muchos millones de dólares en impuestos pero tenía derecho, como todos los demás, a la depreciación y los créditos fiscales“, indicó.

“Además, si nos fijamos en los activos extraordinarios de mi propiedad, que las Fake News no tienen, estoy muy poco apalancado: tengo muy poca deuda en comparación con el valor de los activos (…) Es una declaración muy impresionante, y también muestra que soy el único presidente registrado que renunció a su salario anual de US$400.000 más el salario presidencial“, sentenció el mandatario.

Este hecho sale a la luz justo cuando Donald Trump busca su reelección a la Casa Blanca, en una reñida campaña frente a Joe Biden.