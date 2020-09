Militares de Colombia balean y dan muerte a mujer en plena crisis social

La brutalidad en contra de la población civil provoca otra muerte. Un efectivo del Ejército de Colombia baleó y dio muerte a una mujer en un procedimiento en una carretera en el Cauca. El nuevo acto de violencia de agentes del estado provocó manifestaciones de la ciudadanía en diversas zonas del país sudamericano.

El militar disparó en contra de un vehículo donde iba como pasajera Juliana Giraldo Díaz, una transexual de 35 años que viajaba junto a su pareja Francisco Larrañiaga. El conductor grabó imágenes tras lo ocurrido, donde critica a los militares por asesinar a su compañera pese a detener el automóvil como se le pedía.

“No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada, este man me la mató. ¡Me mataron a Juliana! Ese man le metió un tiro en la cabeza”, grita entre lágrimas en el registro. Los soldados son parte de la Tercera División del Ejército, y se encontraban controlando una ruta que conecta los municipios de Miranda y Corinto.

Radio Caracol informa que a institución comunicó que el uniformado implicado en el homicidio, fue dejado a disposición de la justicia. El episodio ocurre en medio de una agenda convulsionada por los abusos de las fuerzas de seguridad. Por eso la corte suprema emitió un fallo llamando al gobierno a disculparse por los excesos.

En la víspera del baleo a Juliana Giraldo, el ministro de defensa evitó disculparse por la violencia policial contra las protestas. Negando la resolución del máximo tribunal, el ejecutivo solicitó al tribunal constitucional revisar la decisión. Esa postura va en línea con la defensa que hizo el mandatario Iván Duque de los uniformados.

Las fuerzas militares colombianas acumulan una serie de escándalos en los últimos años. Sus actos irregulares incluyen espionaje ilegal, ejecuciones extrajudiciales y violaciones de niñas. Una medición en julio de la Gallup identificó que la percepción del ejército cayó del 85% al 45%, y la policía por debajo de 40%.