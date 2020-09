Canciller del Reino Unido no descartó bloqueo nacional por el coronavirus Covid-19

Un giro en las versiones que emanan desde el ejecutivo conservador. El ministro de relaciones exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, dijo que no puede descartar un segundo bloqueo nacional ante el avance del Covid-19.

El secretario de estado aseguró a Sky News que no existía una “solución milagrosa” para vencer a la pandemia. Raab llamó a que las personas trabajen desde el hogar, a quienes pudieran hacerlo.

Hasta la fecha el territorio británico registra 406.058 contagios confirmados, como la 14° nación con la mayor cantidad de positivos confirmados. En la cifra de decesos se contabilizan 41.951 víctimas del nuevo coronavirus.

The Guardian informa que para el canciller es relevante entender que “no creo que podamos especular sobre qué más se podría hacer”. El primer ministro Boris Johnson no desea establecer una cuarentena total.