Al menos ocho personas murieron en derrumbe de edificio en la India

“Afligido por el derrumbe del edificio en Bhiwandi, en Maharashtra. Mis condolencias a las familias en su duelo. Orando por una pronta recuperación de los heridos”, publicó en Twitter el primer ministro indio, Narendra Modi.

Saddened by the building collapse in Bhiwandi, Maharashtra. Condolences to the bereaved families. Praying for a quick recovery of those injured. Rescue operations are underway and all possible assistance is being provided to the affected.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 21, 2020