Una exmodelo acusó al republicano Donald Trump de abuso sexual

Tenía 24 años y su novio era amigo de un multimillonario. La exmodelo Amy Dorris relató un crudo relato de abuso sexual que vivió durante el torneo de tenis US Open de 1997. La mujer denunció que el republicano Donald Trump la agredió físicamente al salir del baño de un palco de lujo del recinto deportivo.

Dorris asegura que el actual mandatario de EEUU, quien entonces tenía 51 años, le metió la lengua hasta la garganta, le manoseó todo el cuerpo y la sostuvo con fuerza para que no se escapara. Ella enfatiza que el incidente la hizo sentirse “enferma” y “violada”. Son más de 20 las mujeres que acusan a Trump de conducta sexual inadecuada.

La exmodelo había viajado desde Florida a Nueva York con su entonces novio Jason Binn. El joven era cercano a Trump, quien entonces estaba casado con su segunda esposa Marla Maples. El empresario los invitó a ver un partido de tenis en su palco privado, cuando ella fue al baño a cambiar sus lentes de contacto.

Al salir Trump la forzó sexualmente aunque ella asegura haberle dicho “no, lárgate” y “por favor detente”. Dorris comentó a The Guardian que el episodio se lo contó a una amiga, a su madre, a una terapeuta años después y a su novio. El periódico británico confirmó el testimonio, aunque Binn no quiso referirse al caso.

Los abogados de Trump negaron la denuncia y aseguran que el amigo del gobernante estadounidense les dijo que no recordaba que Amy Dorris le hubiese contado algo. La pareja se encontró nuevamente con el republicano unos días después. Esa vez asistieron juntos a un evento en memoria del diseñador Gianni Versace.

“Había ido hasta allá desde Florida y estaba con Jason. No tenía dinero, no tenía adónde ir. Íbamos de un evento a otro y fue abrumador”, explicó sobre seguir viendo a Trump. Ella tiene dos hijas y por ellas habló. “Quiero que sepan que no debes permitir que nadie te haga algo que tú no quieras“, dijo la exmodelo.