Israel firmó histórico acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y Baréin en la Casa Blanca

Como “histórico” fue catalogado el acuerdo entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Baréin anunciado por Donald Trump el pasado 13 de agosto, y que durante este martes fue firmado en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que estos acuerdos “marcan un nuevo amanecer para Medio Oriente y es gracias al coraje de los líderes de estos tres países, que dieron un gran salto hacia un futuro en el que las personas de todas las religiones puedan vivir en paz y prosperidad”.

Además, Trump aseguró que hay cinco o seis países más que establecerán pronto relaciones diplomáticas con Israel.

En tanto el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, manifestó que “esta paz eventualmente se expandirá para incluir a otros estados árabes. Y en última instancia puede terminar con el conflicto árabe-israelí de una vez por todas”, recogió Infobae.

Este acuerdo llega a casi tres semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, lo que podría traer rédito electoral a Donald Trump.

After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East. Congratulations to the people of Israel, the people of the United Arab Emirates, and the people of the Kingdom of Bahrain. God Bless You All! pic.twitter.com/gpeqFDtr0S

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020