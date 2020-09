Policía de Australia detuvo a manifestantes anticuarentena y anticoronavirus

La policía detuvo este sábado al menos a tres personas y dispersó a otras que se agrupaban durante una manifestación. La protesta fue convocada en contra de la cuarentena y el Covid-19 en Melbourne.

Los agentes australianos esposaron a algunos de los manifestantes, mientras otros conminaban a los asistentes a dejar la concentración en el parque Fitzroy Gardens. Al lugar llegaron unos 300 policías.

Los manifestantes caminaron cerca del río Yarra con carteles que decían “abran nuestras iglesias” y “estoy ejerciendo mis derechos humanos”. The Guardian informa que la protesta reunió a un pequeño número de personas.

La policía aguardaba una mayor asistencia a la manifestación. El viernes 4 de septiembre se realizó una actividad de idénticas características, a la que concurrieron varios cientos de personas en la ciudad australiana.

El primer ministro del estado de Victoria, Daniel Andrews, calificó a la protestas de “egoísta, ilegal y equivocada”. El político agregó que “potencialmente ponen en riesgo todo por lo que estamos trabajando”.

An anti-lockdown protester says it is worth the fine as he is led away in handcuffs after proudly displaying a sign near the Shrine. pic.twitter.com/DRkuZREz85

— Jack Paynter (@jackpayn) September 12, 2020