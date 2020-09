Francia tuvo registro récord de contagios del Covid-19: casi 10.000 en un solo día

La segunda ola de la pandemia parece llegar a las grandes potencias europeas. La República Francesa registró casi 10.000 infecciones del nuevo coronavirus este jueves, su cifra más alta en solo 24 horas.

El dato se conoció antes de la reunión del gabinete que evaluará nuevos bloqueos para frenar la propagación del Covid-19. Las autoridades informaron 9.843 positivos confirmados, superando el récord de seis días antes.

En septiembre los contagios superan la cifra promedio de 7.292 casos diarios, una cifra media que es casi el doble del registro de 3.003 que hubo en agosto. Además, las hospitalizaciones también se incrementan.

The Guardian informa que los pacientes en cuidados intensivos se sitúa en 615, un nivel no visto desde junio. El gobierno no descarta nada y el presidente Emmanuel Macron pide que las medidas no sean tan restrictivas.