Científico advirtió que las superbacterias son un riesgo mayor que el Covid-19

Un experto alerta de su investigación en el Pacífico. Un científico australiano advirtió del grave impacto para la humanidad que plantean los antimicrobianos (RAM), las llamadas superbacterias. Para el investigador estas bacterias resistentes a los medicamentos son más peligrosas para la salud que el coronavirus Covid-19.

El doctor de la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (Csiro), la agencia científica nacional de Australia, anticipó que las RAM amenaza con llevar la medicina “a la edad oscura”. El doctor Paul De Barro lideró un estudio de tres años sobre las bacterias resistentes a los medicamentos en Fiji.

De Barro comentó a The Guardian que “si pensabas que el Covid-19 era malo, no quieres la resistencia de los antimicrobianos”. El científico comentó al medio británico que “no creo estar exagerando al decir que es la mayor amenaza para la salud humana, sin excepción. El Covid no está ni cerca del impacto potencial de la RAM”.

El médico australiano alertó que ante las superbacterias “volveríamos a la edad oscura de la salud”. Las RAM son una amenaza emergente para la salud pública del mundo, pero en el Pacífico el riesgo es alto. En esa zona del planeta las bacterias resistentes a los medicamentos pueden llevar a los sistemas de salud a un punto de crisis.