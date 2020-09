Estudio de anticuerpos entrega opciones para encontrar la vacuna contra el Covid-19

Una investigación que puede ayudar a enfrentar la pandemia. Un estudio de 30.000 personas en Islandia analizó los anticuerpos que fabrican las personas para combatir el Covid-19. Los científicos descubrieron que duran unos cuatro meses y no se desvanecen rápidamente, como lo sugirieron algunos informes anteriores.

La indagación la realizaron investigadores de Harvard y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Se trata del trabajo más extenso sobre la respuesta del sistema inmunológico al coronavirus a lo largo del tiempo. Los analistas estiman que es una buena noticia para los esfuerzos que buscan crear una vacuna.

El estudio fue publicado en la New England Journal of Medicine. Ahí los científicos plantean que “si una vacuna puede estimular la producción de anticuerpos de larga duración como parece hacer una infección natural, da esperanzas de que la inmunidad a este virus impredecible y altamente contagioso no sea fugaz”.

AP News informa que algunos estudios más pequeños sugirieron que los anticuerpos pueden desaparecer rápidamente. La nueva investigación se realizó en Reykjavik, analizando al 15% de la población islandesa desde fines de febrero, la fecha en que se detectaron los primeros casos de Covid-19 en ese país.