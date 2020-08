Niña de tres años “voló” atada a un volantín en Taiwán

Sin heridas de gravedad quedó una niña de tres años que tras quedar atada a la cola de un volantín, literalmente voló durante algunos segundos ante la mirada atónita de sus padres y las demás personas que se encontraban en un festival realizado en Hsinchu, Taiwán.

Fue durante un pequeño descuido que la niña quedó atada a la cola de la cometa que elevaban en el lugar, cuando fue elevada por varios metros, dando varias vueltas en el aire, en medio de los gritos de la multitud que no podía creer lo que veía.

A su vez, varios videos del momento fueron subidos a redes sociales, donde se ve el sorprendente momento y la desesperación de las personas que presenciaron el hecho.

Según indicaron medios internacionales, la pequeña no tuvo heridas graves, y solo se mostró muy asustada por lo sucedido.

HOLD ON TIGHT: Dramatic video shows a 3-year-old girl swept into the air after getting caught in the strings of a kite at a festival in Taiwan.

The child was reportedly shaken up but not injured. https://t.co/UKWmPNckTO pic.twitter.com/aAPYI4qqHK

— ABC News (@ABC) August 30, 2020