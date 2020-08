Afroamericano herido por la policía en Wisconsin tiene paralizada la parte inferior del cuerpo, según abogado de la familia

El afroamericano Jacob Blake sufre parálisis en la mitad inferior de su cuerpo, luego de ser atacado a balazos por la policía de Kenosha, Wisconsin, informó en el abogado de la familia de la víctima, Ben Crump.

“Confirmado: Jacob Blake actualmente está paralizado de la cintura para abajo. Rezos para que no sea permanente”, dijo Crump en su cuenta de Twitter sin ofrecer más detalles.

Confirmed: Jacob Blake currently paralyzed from the waist down. Praying it’s not permanent. #JusticeForJacobBlake

Según la periodista Yamiche Alcindor, el abogado le dijo que Blake “va a necesitar un milagro” para volver a caminar. De acuerdo con Crump, las balas hirieron la médula espinal y destrozaron algunas de las vértebras.

Attorney Benjamin Crump: “It is going to take a miracle for Jacob Blake Jr. to ever walk again.”

He said the bullets severed Blake’s spinal cord and shattered some of his vertebrae. He added that Blake is in surgery today and still fighting for his life.

— Yamiche Alcindor (@Yamiche) August 25, 2020