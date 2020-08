Policía disparó por la espalda e hirió de gravedad a afroamericano en Wisconsin

Un hombre afroamericano resultó herido de gravedad después que un oficial del Departamento de Policía de Kenosha, en Wisconsin, Estado Unidos, les disparó en varias oportunidades.

Un video muestra a la víctima rodear un vehículo, desde la puerta del pasajero a la del chofer, mientras dos policías lo siguen con armas en la mano. Cuando el hombre abre la puerta y trata de subir al auto, uno de los agentes lo agarra de la polera sin mangas que viste y le apunta con el arma. El policía dispara al menos en siete oportunidades. La bocina del vehículo queda sonando.

Según la policía, acudieron al lugar tras un llamado por violencia doméstica, pero no entregaron detalles de quién llamó o qué ocurrió antes de la discusión que terminó con el hombre herido de gravedad.

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, identificó a la víctima como Jacob Blake en un comunicado emitido poco después de que ocurriera el incidente. Según la policía, los agentes inmediatamente comenzaron a prestar ayuda y la persona fue transportada vía aérea al Hospital Froedtert, en Milwaukee, en estado grave.

“Esta noche, Jacob Blake recibió varios disparos en la espalda, a plena luz del día, en Kenosha, Wisconsin. Kathy y yo nos unimos a su familia, amigos y vecinos para esperar sinceramente que no sucumbiera a sus heridas. Si bien aún no tenemos todos los detalles, lo que sabemos con certeza es que él no es el primer hombre o persona de raza negra que ha sido baleado, herido o asesinado sin piedad a manos de individuos en las fuerzas del orden público en nuestro estado o nuestro país”, dijo Evers en su declaración.

Tras el ataque, comenzaron las protestas. Durante la tarde del domingo, cientos de personas marcharon hasta la estación de policía. Hubo autos incendiados. Las autoridades decretaron toque de queda.