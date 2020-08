NBA reaccionó tras un nuevo ataque a afroamericano: “Esto ya es enfermizo y es un problema real”

En estado grave permanece Jacob Blake, hombre afroamericano que resultó herido luego de que un oficial del Departamento de Policía de Kenosha, en Wisconsin, Estado Unidos, le disparara en reiteradas oportunidades.

Las reacciones desde el mundo deportivo no tardaron en llegar, y fue el jugador de la NBA y pilar de los Utah Jazz, Donovan Mitchell, quien manifestó que este tipo de hechos son enfermizos y un problema real. “A la mierda los partidos y los playoffs. Esto ya es enfermizo y es un problema real. Queremos justicia. Es una locura, no tengo palabras. Vaya mierda de hombre. Por eso no nos sentimos seguros”, recogió As.

En la misma línea, el entrenador de los Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer, señaló que Jacob Blake estuvo “en la mente de jugadores, técnicos y directivos” durante el partido de esta jornada.

“Tenemos un partido muy importante para nosotros pero lo sucedido es mucho más importante que cualquier partido o entrenamiento en Orlando. Ha sido un tema muy hablado antes de venir a la burbuja y es un tema que se tiene que seguir tratando. Necesitamos ser un país mucho mejor en ese sentido, no tener más incidentes de este tipo y entender que las vidas de las personas negras importan”, afirmó.

Recordemos que posterior al ataque, cientos de personas marcharon hasta la estación de policía en Wisconsin, y en donde las autoridades decretaron toque de queda.