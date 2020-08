Durante esta jornada, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al Gobierno del Líbano a realizar una investigación completa y transparente por la explosión en Beirut, y aseguró que el país norteamericano “está listo para ayudar”.

Así lo manifestó el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere. “El presidente Trump reafirmó que Estados Unidos está listo y dispuesto a continuar brindando ayuda para ayudar al pueblo del Líbano en su recuperación. El presidente acordó con los otros líderes trabajar en estrecha colaboración en los esfuerzos de respuesta internacional”, señaló.

“El presidente Trump también instó al gobierno del Líbano a realizar una investigación completa y transparente, en la que Estados Unidos está listo para ayudar”, prosiguió Deere.

Finalmente, el portavoz indicó que el Presidente de Estados Unidos pidió calma al pueblo libanés tras el aumento de las protestas, reconociendo como “legítimas” las demandas de la gente.

— Judd Deere (@JuddPDeere45) August 9, 2020