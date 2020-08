Agentes descubren en la frontera con México “el túnel más sofisticado en la historia de Estados Unidos”

Agentes especiales del departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional descubrieron en la frontera con México el túnel clandestino “más sofisticado en la historia de Estados Unidos”.

La estructura, hallada en Arizona, aún no estaba terminada, pero ya contaba con sistemas de electricidad, agua, sistema de rieles y ventilación, así como apuntalamiento.

“Este parece ser el túnel más sofisticado en la historia de Estados Unidos y ciertamente el más sofisticado que he visto en mi carrera”, dijo Carl E. Landrum, jefe interino de la Patrulla Fronteriza en el Sector Yuma, en un comunicado del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

El pasadizo clandestino mide aproximadamente 1.300 pies de largo (396 metros), tres pies de ancho (91 centímetros) y cuatro pies de alto (1,2 metros).

A mediados de julio, agentes federales descubrieron un sumidero cerca de la frontera en el área de Yuma. Los agentes especiales de HSI acudieron al área a investigar, con ayuda de agentes de la Patrulla Fronteriza Sector Yuma. Poco después se descubrieron trozos de madera y mangueras de agua bajo tierra. Se desplegó una cámara especializada a 25 pies (7,62 metros) bajo tierra para investigar, que reveló el túnel transfronterizo.

