Rey emérito Juan Carlos I abandonó España en medio de las investigaciones por un eventual delito de corrupción

Durante este jornada, el Rey emérito de España, Juan Carlos I, anunció su traslado al extranjero debido a las “repercusión públicas” que ha generado la noticia sobre sus cuentas en paraísos fiscales.

A través de un comunicado, Juan Carlos I informó que abandonaría el Palacio de La Zarzuela, aunque no especificó en qué país residirá a partir de ahora. “Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento (…) te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España“, dice la misiva dirigida a su hijo, Felipe VI.

Mientras que el abogado del Rey emérito, Javier Sánchez-Junco, comunicó que su cliente “permanece a disposición” para las investigaciones llevadas adelante por la Fiscalía del Tribunal Supremo español y también la de Suiza por sus cuentas en el extranjero y un eventual delito de corrupción.

No obstante, solo puede ser investigado desde su abdicación puesto que contaba con la inviolabilidad por ser jefe de Estado.

Finalmente, Juan Carlos I señaló que la decisión fue tomada “con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido Rey de España durante casi cuarenta años y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la Corona“.