El primer ministro aseguró que Australia no puede cerrarse para contener el Covid-19

La economía o la vida, se pregunta este gobernante. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, manifestó que ante una segunda ola de contagios del Covid-19 no puede cerrar el país para intentar la eliminación del virus. El jefe de estado agregó que su gobierno no retirará el apoyo de ingresos “para los necesitados”.

Morrison se refirió al bloqueo del estado de Victoria ante el aumento significativo de las infecciones. La autoridad australiana manifestó a la población que “la protección contra el virus no es cerrar las cosas todo el tiempo”. El jefe del gobierno agregó sobre la cuarentena que “hay que hacer eso a veces”.

El primer ministro fue más allá y dijo que tratar de eliminar el virus no era la “estrategia correcta” para Australia. Scott Morrison enfatizó que “no se acaba de cerrar todo el país porque eso no es sostenible. He escuchado ese argumento. Se podría duplicar el desempleo potencialmente, y ser aún peor”.

Hasta la fecha Australia registra 10.487 contagios y 111 decesos en la pandemia. The Guardian informa para el gobernante conservador es imposible lograr la eliminación del Covid-19, “a menos que no permitamos ninguna carga, ni suministros médicos a Australia, ni exportaciones a Australia, o cosas por el estilo”.