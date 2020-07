Incendio en buque de la Armada de Estados Unidos dejó 21 personas heridas

Durante este domingo, un incendio se registró en un buque de la Armada de Estados Unidos, el cual se encontraba en la base naval de San Diego, y dejó a 17 marinos y cuatro civiles heridos.

Según informaron desde las Fuerzas Navales de Superficie de Estados Unidos, el siniestro se habría iniciado debido a una explosión cerca de las 8:30 am (hora local), y que 160 marinos aproximadamente se encontraban a bordo del navío.

Además, Bomberos de San Diego señalaron que el buque afectado corresponde al USS Bonhomme Richard, el cual puede albergar hasta 1.000 personas.

Todos los heridos fueron trasladados a un recinto hospitalario local y no presentan daños de gravedad, puesto que la mayoría de las lesiones fueron por inhalación de humo.

Las autoridades siguen investigando el origen del siniestro.

Seventeen Sailors and four civilians are being treated for non-life threatening injuries at a local hospital. All inport ships have been contacted and directed to provide fire parties to possibly assist with firefighting efforts.

— Naval Surface Forces (@SurfaceWarriors) July 12, 2020