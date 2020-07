Donald Trump pidió la reapertura de escuelas y amenazó con cortar los fondos para los establecimientos que no lo hagan

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió la reapertura de escuela públicas a pesar de registrar 3.040.957 personas contagiadas y 132.095 fallecidos por Covid-19, según las cifras de la Universidad Johns Hopkins.

Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que en otros países los establecimientos educacionales se encuentran funcionando sin problemas, y amenazó con cortar el financiamiento a las escuelas que no abran sus puertas. “En Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia y muchos otros países, las escuelas están abiertas sin problemas. Los demócratas piensan que sería malo para ellos políticamente si las escuelas de EE. UU. Abren antes de las elecciones de noviembre, pero es importante para los niños y las familias. ¡Puedo cortar el financiamiento si no está abierto!“, aseguró Trump.

Además se manifestó en contra de los protocolos del Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), indicando que se reunirá con ellos. “No estoy de acuerdo con la CDC con sus pautas muy difíciles y costosas para abrir escuelas. Si bien quieren que se abran, piden a las escuelas que hagan cosas muy poco prácticas. ¡Me reuniré con ellos!“, sostuvo.

Finalmente, Trump afirmó que la economía y el empleo están en alza y que “la tasa de mortalidad por virus de China se encuentra entre las más bajas de cualquier país“.

In Germany, Denmark, Norway, Sweden and many other countries, SCHOOLS ARE OPEN WITH NO PROBLEMS. The Dems think it would be bad for them politically if U.S. schools open before the November Election, but is important for the children & families. May cut off funding if not open! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2020

I disagree with @CDCgov on their very tough & expensive guidelines for opening schools. While they want them open, they are asking schools to do very impractical things. I will be meeting with them!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2020