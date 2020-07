Trump: “Mientras veo cómo la pandemia expande su feo rostro alrededor del mundo, estoy cada vez más enojado con China”

Donald Trump aseguró que está cada vez “más y más enojado” con China por la pandemia de Covid-19 que afecta a Estados Unidos y al mundo.

“Mientras veo cómo la pandemia expande su feo rostro alrededor del mundo, incluido el tremendo daño que ha hecho a los Estados Unidos, estoy cada vez más enojado con China. ¡La gente puede verlo y yo puedo sentirlo!”, dijo Trump en Twitter.

As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020