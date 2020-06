The Rolling Stones se enfrentan a Donald Trump por el uso de sus canciones

Les colmó la paciencia después de casi cuatro años. Desde 2016 el republicano Donald Trump utiliza canciones de diversos grupos musicales en sus actos de campaña y ahora como mandatario lo continúa haciendo.

Una de ellas es “You Can’t Always Get What You Want”, una creación estrenada en 1968 por The Rolling Stones. Para el gobernante de EEUU es otra canción más y por eso desoyó el primer pedido de la banda.

En ese mensaje los británicos expresaron que “Rolling Stones nunca han autorizado a la campaña de Trump para usar sus canciones y ha pedido que deje de hacerlo de inmediato”. Ahora el tema escaló un poco más.

El grupo que lideran Mick Jagger y Keith Richards emitió una advertencia que aclara que “si Donald Trump persiste, se enfrentará a una demanda por reproducir música de manera no autorizada“.

The Rolling Stones expresó en su redes sociales que han “notificado a la campaña de Trump en nombre de los Stones que el uso no autorizado de sus canciones constituirá una violación de su acuerdo de licencia“.