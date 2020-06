Reino Unido contabiliza más de 43.500 víctimas debido al nuevo coronavirus

La pandemia sigue activa pese a la relajación en las medidas. El Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido informó que se registraron 890 casos nuevos por Covid-19 en la última jornada.

La nación británica acumula un total de 310.250 casos confirmados, al mismo tiempo que se contabilizaron 100 personas fallecidas desde el viernes. The Guardian informa que la suma de decesos llega a los 43.514.

El departamento gubernamental precisa que hasta la mañana del 27 de junio se realizaron una suma de 9.067.577 pruebas y 155.359 tets el 26 de junio. Reino Unido es el país europeo más afectado por la crisis sanitaria.

As of 9am 27 June, there have been 9,067,577 tests, with 155,359 tests on 26 June.

310,250 people have tested positive.

As of 5pm on 26 June, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 43,514 have sadly died.

