Twitter colocó una advertencia a un mensaje de Donald Trump

Twitter colocó una advertencia en un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por incumplir las reglas de la red social relativas al comportamiento abusivo.

“Nunca habrá una ‘Zona Autónoma’ en Washington DC mientras yo sea presidente. Si lo intentan, ¡se enfrentarán con una gran fuerza!”, dice el mensaje marcado por Twitter.

La empresa con sede en San Francisco determinó que el tuit de Trump “puede ser de interés público”, por lo que permite a los seguidores del presidente leerlo al hacer clic en el texto de advertencia. La compañía explicó a la AFP que el mensaje del mandatario representaba “una amenaza de daño contra un grupo identificable”.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020