Organización Mundial de la Salud alertó que nuevo coronavirus “se acelera” en África

Malas noticias para el último continente en ser afectado por la pandemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que los efectos del Covid-19 se están “acelerando” en África.

El director del organismo Matshidiso Moeti, advirtió que se registran más de 200.000 infectados y 5.600 muertes. “Un gran número de casos graves y muertes no se están perdiendo”, explicó el médico.

Moeti dijo que la enfermedad del SARS-Cov-2 se propaga desde las capitales. El médico precisó que son diez los países que sufren la peor parte de la crisis sanitaria en África.

“Uno de los mayores desafíos en África continúa siendo la disponibilidad de suministros”, precisó Moeti. Las naciones más afectadas poseen el 75% de los contagios y Sudáfrica registra el 25% de los casos.

Over 207,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent – with more than 94,000 recoveries & 5,600 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTg pic.twitter.com/WZZuo2XIaf

— WHO African Region (@WHOAFRO) June 11, 2020