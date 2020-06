Exasesor gobierno de Reino Unido: Se pudieron evitar 30.000 muertes del Covid-19

El mundo científico critica al régimen “Tory”. El ex asesor científico en jefe del gobierno de Reino Unido, David King, aseguró que se pudieron evitar hasta 30.000 víctimas debido al nuevo coronavirus.

El experto rechaza la actuación del ejecutivo conservador de Boris Johnson. King enfatizó que podría haber “no más de 10.000 muertes” si Downing Street hubiera adoptado medidas de cierre antes.

El renunciado asesor hizo el análisis este jueves en el programa Good Morning Britain del Canal ITV. El instituto de estadísticas británico asegura que ese país tiene más de 50.000 fallecidos en la crisis sanitaria.

Otro científico que asesoraba al gobierno de Johnson también criticó la respuesta ante la emergencia. Neil Ferguson dijo que las muertes pudieron reducirse a la mitad si se imponían restricciones hasta una semana antes.

