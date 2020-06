“¿Nos vas a disparar?”: Niña de 5 años se hizo viral por increpar a policía en Estados Unidos

Hace una semana, en Estados Unidos se están realizando masivas manifestaciones por el asesinato de George Floyd, un ciudadano afroamericano de 46 años que murió en manos de un policía.

Fue en ese contexto que se viralizó un emotivo video protagonizada por Simone Bartee, una pequeña de 5 años, quien se encontraba marchando junto a su familia en Houston, Texas.

Según consignó CNN, la niña se puso a llorar por motivos desconocidos, por lo que un policía se acercó a ella, se arrodilló y le preguntó qué le pasaba, sin imaginar que Simone le iba a entregar una potente respuesta: “¿Nos va a disparar?”.

Frente a esto, el oficial le respondió que “estamos aquí para protegerte. No estamos aquí para lastimarte en absoluto, está bien. Puedes protestar, puedes festejar, puedes hacer lo que quieras. Simplemente no rompas nada”.

During the protest in Houston yesterday one of the police officers noticed my daughter crying. She asked him “Are you gonna shoot us” he got down on one knee wrapped his arm around her and responded: pic.twitter.com/gQWF7HMf3l

— SimeonB 🦉 (@iamsimeonb) June 3, 2020