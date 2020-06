Japón canceló su mayor evento musical por la pandemia del coronavirus

La pandemia afecta hasta los eventos musicales. Los organizadores cancelaron el Festival Fuji Rock 2020, el mayor evento musical anual de Japón, debido a la crisis sanitaria que genera el nuevo coronavirus.

Desde el inicio del evento en 1997, entre los artistas principales estuvieron The Red Hot Chilli Peppers, The Cure y Kendrick Lamar. The Guardian informa que el año pasado el festival atrajo a 130.000 personas.

“Esperamos que la pandemia disminuya a tiempo para celebrar el festival de este verano como estaba previsto”, explicaron los organizadores. La actividad estaba planificada desde el 21 de agosto por tres días.

La organización recalcó que “nos disculpamos por tomar tanto tiempo para informar a todos esta decisión”. El festival contaba este año con The Strokes. Japón registra 18.000 contagios y 900 muertes por el Covid-19.