Bolsonaro: “No podemos dejar que Brasil se transforme en lo que fue Chile hace un tiempo”

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, calificó de “terroristas” y “marginales” a los manifestantes antifascistas que protestaron en su contra, durante el domingo pasado, y aseguró que su país no puede repetir lo que ocurrió en Chile en octubre de 2019.

“No podemos dejar que Brasil se transforme en lo que fue Chile hace un tiempo. No podemos permitir eso. Eso no es democracia ni libertad de expresión; eso, a mi parecer, es terrorismo”, dijo el mandatario a un grupo de partidarios frente a su residencia oficial, en un video difundido por internet.

El presidente recalcó las diferencias que existen entre las masivas protestas de Estados Unidos y la que el pasado domingo protagonizó un grupo de manifestantes en Sao Paulo a favor de la democracia.

“Los ‘antifas’ comenzaron en campo. El motivo, desde mi punto de vista, es diferente (al de Estados Unidos). Son marginales, en mi entendimiento, terroristas. Amenazaron hacer movimientos el domingo en varias ciudades, también en Brasilia”, dijo Bolsonaro.

Las protestas contra el gobierno coincidieron con las manifestaciones organizadas en diversas ciudades del país a favor de Bolsonaro y contra el Poder Legislativo y Judicial, las cuales se repiten desde hace dos meses pese a la pandemia de Covid-19, incluso con la participación del propio mandatario.