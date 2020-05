Video muestra que Bolsonaro quiso cambiar al jefe de policía para ayudar a su familia

La pandemia incluye una crisis política agravada en Brasil. Un magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó la difusión del video de una reunión del gabinete de gobierno que expone al mandatario.

“Se acabó. No voy a esperar a que jodan a toda mi familia, o a mi amigo, porque no puedo cambiar a alguien (…) Lo voy a cambiar”, dice el ultraderechista Jair Bolsonaro sobre el titular de la Policía Federal.

Folha informa que el jefe del régimen brasilero agregó ante los secretarios de estado que “si no puedo, cambio a su jefe; si no puedo cambiar al jefe, cambio al ministro. Y punto final. Aquí no estamos para jueguitos”.

Unos días después, Bolsonaro provocó la salida del ministro de justicia Sergio Moro y del jefe de esa policía, para ubicar a alguien de su agrada. El vídeo es una de las pruebas claves en la investigación del Supremo.

Ahora el tribunal debe determinar si esa acción demuestra las injerencias del mandatario, un hecho prohibido por la ley. En medio de esa crisis, Brasil vive la otra sanitaria con 21.048 muertes por el Covid-19.