Trump dice usar un medicamento por el Covid-19 y estudios prueban que no sirve

A veces la pandemia puede usarse para algún negocio. El republicano Donald Trump comentó que utiliza hidroxicloroquina, un medicamento que es cuestionado por estudios y agencias de Estados Unidos.

“Creo que es bueno, he oído muchas historias positivas sobre ello. Y, si no es bueno, se lo diré así. No me va a hacer daño”, dijo el gobernante. Estudios en Brasil y EEUU muestran que es de riesgo para pacientes con Covid-19.

La propia administración de Washington desaconseja su uso fuera de un entorno hospitalario. El fármaco está asociado a la generación de problemas cardíacos en quienes lo utilizan, estando infectados con coronavirus.

El País informa que la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA) emitió un comunicado: “No se ha demostrado que la hidroxicloroquina y la cloroquina sean seguras y eficaces para el tratamiento”.