Trump respondió a cuestionamientos de Obama por el control de la pandemia del coronavirus

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respondió ante los cuestionamientos que se dieron a conocer en los últimos días por parte del exmandatario norteamericano, Barack Obama, con respecto al manejo que se ha tenido de la pandemia coronavirus Covid-19.

Por medio de Twitter, el empresario dijo que “estamos obteniendo excelentes calificaciones por el manejo de la pandemia de Coronavirus, especialmente el BAN muy temprano de personas de China, la fuente infecciosa, que ingresa a los Estados Unidos”.

Trump recordó el manejo que tuvo su antecesor con relación a la gripe porcina H1N1, rememorando los cuestionamientos que se hicieron en la década pasada acerca de dicha administración y emergencia sanitaria.

“Compare eso con el desastre de Obama / Sleepy Joe conocido como gripe porcina H1N1. Marcas malas, encuestas malas, ¡no tenía ni idea!”, cerró.

We are getting great marks for the handling of the CoronaVirus pandemic, especially the very early BAN of people from China, the infectious source, entering the USA. Compare that to the Obama/Sleepy Joe disaster known as H1N1 Swine Flu. Poor marks, bad polls – didn’t have a clue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020