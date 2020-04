Embajador de Chile en China: La única donación que conozco es la de elementos de protección personal y mascarillas

El embajador de Chile en China, Luis Schmidt, se refirió a la polémica en torno a los ventiladores que involucra al gigante asiático con el Gobierno y que ha puesto en el centro al ministro de Salud, Jaime Mañalich.

En diálogo con La Tercera, expresó que “la única donación que conozco del Estado de China a Chile es la de ayer (martes)”, en relación a la entrega de elementos de protección personal y mascarillas.

“Estuvo Xu Bu con el ministro Mañalich y ante su pregunta de si China ha efectuado una donación como Estado a Chile, yo por lo menos no la he visto. Xu Bu habla de las colaboraciones y otras cosas que deberían preguntarse en Santiago. Pero acá nadie ha venido del gobierno chino a decirme: sabe qué, yo lo voy a ayudar en su campaña. No, aquí están más preocupados en saber qué es lo que tengo yo aquí y no quiero decir mucho para que no cause expectación”, manifestó.

De hecho, el embajador comentó que en el país asiático fueron muchas las empresas que hacen insumos médicos las que estuvieron paradas, por lo que “para el gobierno (local) es mucho más rentable, políticamente hablando, entregarle donaciones a Venezuela y Estados Unidos. Nosotros somo un país más chico”.