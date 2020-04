Nobel de Economía criticó a Trump y advirtió una posible segunda Gran Depresión

El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, criticó la administración de Donald Trump debido al mal manejo de la crisis sanitaria por coronavirus Covid-19.

El economista comentó que Estados Unidos ha actuado como un país del tercer mundo y podría estar en curso hacia una segunda Gran Depresión.

Según consignó The Guardian en una entrevista realizada a Stiglitz, este aseguró que millones de personas están recurriendo a bancos de comida debido a falta de dinero y muriendo debido a la precariedad de la salud debido a la desigualdad. “Las cifras que se dirigen a los bancos de alimentos son enormes y están más allá de la capacidad de suministro. Es como un país del tercer mundo. La red pública de seguridad social no funciona”, comentó.

Así también, el Nobel reiteró que Estados Unidos podría caer en una segunda Gran Depresión: “Sí, es la respuesta en pocas palabras”, añadiendo que “si se lo dejas a Donald Trump y Mitch McConnell tendremos una Gran Depresión. Si tuviéramos la estructura política adecuada podría evitarse fácilmente”.

El crítico del presidente norteamericano, explicó que la mala gestión significó en corte de fondos para los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por lo que una vez llegada la pandemia no había suficientes kits de pruebas, mascarillas o protección.

Por último, Stiglitz recalcó que la situación puede ser más difícil de lo que ya se presenta: “En esas circunstancias no será el Gobierno el que impondrá el bloqueo, será el miedo. La preocupación es que las personas no van a gastar en otra cosa que no sea comida y esa es la definición de una Gran Depresión“. “No estábamos preparados, pero, incluso dado el grado de falta de preparación, la decisión de Trump de hacer esto sobre política más que sobre ciencia ha significado que hayamos respondido mucho peor”, finalizó.